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Происшествия
Вооруженные боевики захватили здание телерадиокомпании в Афганистане

Вооруженные боевики захватили здание телерадиокомпании в Афганистане

10:13  17 Мая 2017
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Вооруженные боевики захватили здание телерадиокомпании в Афганистане

Джелалабад (Афганистан), 17 мая. Здания правительства и телерадиокомпании RTA захватили вооруженные боевики в Джелалабаде, что в центре восточной провинции Нангархар в Афганистане.

СМИ сообщают, что атака произошла сегодня в 10 утра по местному времени. Нападавшие проникли в резиденцию губернатора провинции, здания полиции и государственной телерадиокомпании.

Вооруженные боевики захватили здание телерадиокомпании в Афганистане

Как передают корреспонденты, силовики пытаются вытеснить захватчиков, бой продолжается до сих пор. Очевидцы рассказывают, что внутри здания RTA слышатся выстрелы.  

Алексей Громов
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