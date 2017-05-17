Вооруженные боевики захватили здание телерадиокомпании в Афганистане

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Джелалабад (Афганистан), 17 мая. Здания правительства и телерадиокомпании RTA захватили вооруженные боевики в Джелалабаде, что в центре восточной провинции Нангархар в Афганистане.

СМИ сообщают, что атака произошла сегодня в 10 утра по местному времени. Нападавшие проникли в резиденцию губернатора провинции, здания полиции и государственной телерадиокомпании.

Как передают корреспонденты, силовики пытаются вытеснить захватчиков, бой продолжается до сих пор. Очевидцы рассказывают, что внутри здания RTA слышатся выстрелы.