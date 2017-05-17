Девять семей лишились крова после взрыва в доме в Волгограде

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Волгоград, 17 мая. Девять семей лишились крыши над головой в результате взрыва газа в доме в Волгограде. Как стало известно ФАН, сейчас 22 человека заселили в гостиницу, потом им будут предоставлять деньги на съем жилья.

Кроме того, сегодня вечером администрация выдаст машины для того, чтобы жильцы пострадавшего от дома смогли вывезти свою мебель, хранить ее будут на складе ЖКХ. После доставки имущество будет опечатано и сдано под охрану.

Источник ФАН также сообщил, что опознание четвертой погибшей пока не проводилось. По предварительным данным, это местная жительница. Ей было 26 лет.

Вопрос о возможности реконструкции дома или его сносе, будет решать специальная комиссия. Источник также уточнил, что поврежденные окна в соседних домах будут менять за счет управляющей компании.



