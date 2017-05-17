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Украина
Ярош попросил понять своего охранника, прострелившего ногу таксисту

Ярош попросил понять своего охранника, прострелившего ногу таксисту

10:11  17 Мая 2017
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Ярош попросил понять своего охранника, прострелившего ногу таксисту

Киев, 17 мая. Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош подтвердил, что его телохранитель Михаил Навроцкий выстрелил в ногу таксисту во время массовой драки. При этом бывший главарь «Правого сектора»* призвал отнестись к этому инциденту с пониманием.

По словам нардепа, его охранник прошел Майдан, сейчас он участвует в боях на юго-востоке Украины. Однако участие в войне не освобождает Навроцкого от ответственности за поступок, поэтому он понесет заслуженное наказание, подчеркнул Ярош.

«Людей прошу с пониманием отнестись к этой ситуации. На войне идентификация «свой-чужой», понятия «справедливо-несправедливо», «правда-ложь» сильно обостряются. Ребята держатся годами, а потом в один момент срываются и последствия плохие», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Ранее в СМИ сообщалось, что охрана бывшего лидера «Правого сектора» (экстремистская организация запрещена в РФ) напала на таксиста, не ответившего на приветствие «Слава Украине». Пострадавший вызвал на подмогу коллег, после чего в ходе драки Навроцкий выстрелил из травматического пистолета в ногу другого таксиста.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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