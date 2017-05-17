МИД РФ: Масштабная вирусная атака доказала необходимость совместной борьбы с киберпреступлениями

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Москва, 17 мая. Посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских назвал актом кибертерроризма масштабную хакерскую атаку с использованием вируса WannaCry. По его словам, кибератака доказала необходимость объединения глобальных усилий.

Как отметил Крутских, в настоящее время необходимо немедленно встречаться (представителям России и США) и разрабатывать ответные действия против кибер-ИГ*, а искать виновных в состоявшейся избирательной кампании США бессмысленно. Посол подчеркнул, что данная атака показала возможность глобальной киберпреступности и кибертерроризма.

Крутских заключил, что объединение усилий в борьбе с подобными киберугрозами — «это удел не только США и России», передает РИА Новости.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что кибератаки 12 мая не причинили России существенного ущерба, однако ситуация вызывает тревогу.

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.