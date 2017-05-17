ЛНР: боец народной милиции ранен при обстреле ВСУ в Сокольниках

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Луганск, 17 мая. Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики ранен при обстреле со стороны ВСУ в районе Сокольников, сообщили в военном ведомстве ЛНР.

Украинская армия открыла огонь по позициям народной милиции в районе Сокольников.

«В результате обстрела населенного пункта Сокольники ранен один военнослужащий народной милиции», — рассказали в военном ведомстве Луганской народной республики.

Всего за сутки ВСУ четыре раза нарушили режим тишины. Под их огонь попали поселок городского типа Фрунзе, а также районы сел Лозовое и Санжаровка.

Окрестности Ясиноватой и северного пригорода Донецка также попали под массированный обстрел со стороны украинских силовиков.