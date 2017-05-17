Донбасс: обстрел ВСУ повредил насосную станцию и оставил город в ДНР без воды

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Донецк, 17 мая. Под массированный обстрел со стороны украинских силовиков минувшей ночью попала насосная станция третьего подъема, от которой зависит водоснабжение Тельманово. В результате город остался без воды. Об этом журналистам рассказал представитель компании «Вода Донбасса».

«Около 2.00 была обстреляна насосная станция третьего подъема в Тельманово. Известно, что были прямые попадания. Сегодня будем осматривать повреждения и принимать решения по дальнейшим действиям», — добавил он.

Как сообщалось ранее, в ходе обстрелов со стороны ВСУ ранения получила мирная жительница Донецка.