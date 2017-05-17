ДНР: пригород Донецка и Ясиноватая попали под массированный обстрел ВСУ

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Донецк, 17 мая. Окрестности Ясиноватой и северного пригорода Донецка попали под массированный обстрел со стороны украинских силовиков. По словам источника в силовом ведомстве Донецкой народной республики (ДНР), ВСУ применили тяжелую артиллерию и крупнокалиберные минометы.

Согласно приведенным данным, обстрел окраин Ясиноватой, Крутой Балки и Спартака ведется с 3.50. К настоящему моменту противник выпустил 152 мм и мин калибрами 120 мм и 186 артиллерийских снарядов калибрами 122.

Как отметил источник, в настоящее время ВСУ продолжают обстрел.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела села Спартак к северу от Донецка со стороны украинских силовиков сгорел жилой дом, в который попал снаряд ВСУ.