Сирия сегодня: авиаудары по Дейр-эз-Зору, в Алеппо восстанавливают электроснабжение

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Сирия, 17 мая. Международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами отрицает авиаудар по территории Дейр-эз-Зора. В Алеппо восстанавливают электроснабжение. У Вашингтона и Москвы есть общие интересы работы в Сирийской Арабской Республике (САР). Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Удар по Дейр-эз-Зору

Так называемая международная антитеррористическая коалиция во главе с США отрицает информацию об авиаударах по городу Абу-Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор), в результате которой пострадали десятки мирных жителей. Об этом сообщают американские средства массовой информации, ссылаясь на письмо представителям армии США полковника Райана Диллона.

Ранее появились сообщения, что самолеты коалиции ударили в районе поселения Аль-Экерше (провинция Ракка), погибли 22 человек и еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Во вторник, 16 мая, сирийские СМИ сообщили, что в результате авиаудара международной коалиции по города Абу-Кемаль погиб 31 человек.

В своем электронном письме Райан Диллон отметил, что авиация коалиции 14 и 15 мая не наносили авиаудары по городу. Их целью были лишь нефтедобывающие объекты в 50 километрах от города, которые находятся под контролем боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Однако Диллон отметил, что удары наносились в указанные дни другими странами. Тем не менее он их не назвал.

В свою очередь сирийское внешнеполитическое ведомство осудило удары коалиции, назвав их нелегитимными. Письмом об этом также было направлено генеральному секретарю ООН и Совету Безопасности ООН.

Восстановление Алеппо

По данным СМИ, в настоящий момент в городе Алеппо, который в прошлом году был освобожден от боевиков так называемой «умеренной» оппозиции, идет восстановление электроснабжения. Из-за боевых действий город уже несколько лет живет в условиях жесткой экономии электричества. Несмотря на то, что боестолкновения давно закончились, свет в городе приходится отключать несколько раз в сутки. Компенсировать нехватку электроэнергии должны дизель-генераторы, которые установили по всему городу.

По словам сирийцев, официальный Дамаск выдал лицензии на установку генераторов. Так, один такой генератор может снабжать 14 квартир по 10 часов в день.

Общие интересы

Как заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, Вашингтон и Москва могут найти общие интересы для сотрудничества в вопросе сирийского урегулирования. Он отметил, что Соединенные Штаты и Россия разделают интересы по борьбе против «Исламского государства»*.

Как передает «Газета.ru», президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым раскрыл секретную информацию. Речь шла о планах террористов «Исламского государства» взорвать самолет.

Заметим, что США получили информацию о планах ИГ* от израильского агента под прикрытием. Террористы хотят подорвать рейс, который направляется в Соединенные Штаты, пронеся взрывное устройство в ноутбуке.

* Организация запрещена на территории РФ.