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Москва, 17 мая. Исламский мир может полностью рассчитывать на поддержку и содействие со стороны России в борьбе с террористами, заявил президент России Владимир Путин.

В своей приветственной телеграмме участникам мероприятий группы стратегического видения «Россия — исламский мир» глава государства также подчеркнул, что РФ готова наращивать сотрудничество с партнерами в противостоянии силам террора.

В своем послании, текст которого опубликовала пресс-служба Кремля, Путин особо отметил, что сейчас многие мусульманские страны сталкиваются с эскалацией терроризма и воинствующего экстремизма, но особенно тяжело ситуация складывается в Сирии.

«Особенно драматично ситуация складывается в Сирии, где уже несколько лет продолжается кровопролитный конфликт и значительные территории находятся под властью преступных группировок, поправших все нормы человеческой морали и по сути объявивших войну всему цивилизованному сообществу», — подчеркнул глава РФ.

