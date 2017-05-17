В системе Проксима Центавра найдена подходящая для жизни планета

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Вашингтон, 17 мая. Планета b системы Проксима Центавра может быть пригодна для жизни, заявили члены международной группы астрофизиков и метеорологов.

В системе Проксима Центавра — одной из ближайших к нам звезд — ученые нашли планету, условия которой могут быть гипотетически пригодны для жизни. Планета b, по их мнению, может поддерживать постоянные климатические условия, передает журнал Astronomy & Astrophyics.

«Главное отличие этой планеты от Земли в том, что ее звезда излучает в основном в околоинфракрасном диапазоне, — пояснил специалист Эксетерского университета Джеймс Мэннерс. — Такой свет намного сильнее взаимодействует с водяным паром и углекислым газом в атмосфере, что влияет на климат».

Ранее ученые из NASA после долгих и кропотливых исследований поняли, что из себя представляют белые вспышки на поверхности Земли.