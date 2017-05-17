ДНР: снаряд ВСУ попал в жилой дом под Донецком

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Донецк, 17 мая. В результате обстрела села Спартак к северу от Донецка со стороны украинских силовиков сгорел жилой дом. Об этом рассказали в силовом ведомстве Донецкой народной республики (ДНР).

Согласно приведенным данным, жилой трехэтажный дом по улице Советская, 1 сгорел в результате прямого попадания мины.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Напомним, ранее сообщалось, что в пригороде Луганска на неустановленном взрывном устройстве подорвался мирный житель.