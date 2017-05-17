Появилось фото страшного ДТП в Башкирии: труп автоледи выбросило на проезжую часть

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Уфа, 17 мая. На трассе в Башкирии минувшей ночью произошла смертельная авария, жертвой которой стала женщина-водитель без прав. Ее легковушка опрокинулась на проезжей части.

По данным республиканской ГИБДД, ДТП случилось на 218-м км трассы «Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск». По неустановленной причине автомобиль «ВАЗ-2112» перевернулся, а находившаяся в нем 26-летняя автоледи выпала на проезжую часть. Она получила смертельные травмы, передает Inforeactor. Все обстоятельства и причины происшествия сейчас выясняются.

Добавим, еще одна авария со смертельным исходом ранее случилась на автодороге в Свердловской области. Там в результате столкновения иномарки и микроавтобуса погибли четыре человека, сообщает URA.RU.