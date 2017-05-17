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Новороссия
Донбасс: жительница ДНР ранена при обстреле со стороны ВСУ

Донбасс: жительница ДНР ранена при обстреле со стороны ВСУ

9:44  17 Мая 2017
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Донбасс: жительница ДНР ранена при обстреле со стороны ВСУ

Донецк, 17 мая. Оперативное командование ДНР сообщает о ранении мирной жительницы Донецка в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Под огнем оказалась северная часть города — Киевский район.

«В результате обстрелов ВСУ Киевского района Донецка ранена женщина, подробности уточняются», — добавили в командовании.

Донбасс: жительница ДНР ранена при обстреле со стороны ВСУ

По данным его представителя, накануне целый ряд населенных пунктов ДНР подвергся массированной артиллерийской и минометной атаке со стороны ВСУ. В результате обстрелов зафиксированы повреждения в жилом фонде и инфраструктуре республики.

Напомним, контактная группа в Минске пришла к соглашению о режиме прекращения огня в районе линии соприкосновения в Донбассе. Но пока договоренности соблюдаются лишь на словах.

Алексей Громов
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