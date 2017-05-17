Труп мужчины в кепке найден в галерее Гостиного двора Петербурга

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Санкт-Петербург, 17 мая. В галерее Гостиного двора в Санкт-Петербурге обнаружен труп мужчины, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

На тротуаре галереи Гостиного двора найден труп мужчины. На мужчине были черная кепка, серый свитер и коричневые ботинки. Кроме того, по словам источников, погибший был обладателем рыжих усов с проседью. На вид мужчине было около 50 лет.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее поступило сообщение, что в лесу под Тихвином в Ленинградской области была обнаружена сумка с человеческими костями.