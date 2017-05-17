Уроженец Грузии в двух куртках умер в метро Петербурга

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Санкт-Петербург, 17 мая. Обстоятельства смерти уроженца Грузии в петербургском метро устанавливают сотрудники полиции. Как стало известно ФАН, труп мужчины был обнаружен в переходе между станциями метро «Садовая» и «Сенная площадь».

По данным источника в правоохранительных органах, тело без внешних признаков насильственной смерти нашли в переходе накануне около 07.50 мск. Им оказался уроженец Грузии, 1957 года рождения.

«Мужчина был одет в серую футболку, темно-синие джинсы и две куртки», — добавил собеседник ФАН. На место происшествия прибыл брат умершего и подтвердил его личность.