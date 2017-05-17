Житель ЛНР подорвался на взрывном устройстве под Луганском

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Луганск, 17 мая. В пригороде Луганска на неустановленном взрывном устройстве подорвался мирный житель. Об этом информирует пресс-служба МЧС Луганской народной республики.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел накануне, 16 мая в районе населенного пункта Зеленая Роща. Так, мужчина 1947 года рождения подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Как отмечает ведомство, в настоящее время пострадавший находится в больнице Луганска. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики в течение суток 16 мая трижды обстреливали территорию Луганской народной республики, таким образом в очередной раз нарушая «режим тишины».