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Житель ЛНР подорвался на взрывном устройстве под Луганском

Житель ЛНР подорвался на взрывном устройстве под Луганском

9:34  17 Мая 2017
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Житель ЛНР подорвался на взрывном устройстве под Луганском

Луганск, 17 мая. В пригороде Луганска на неустановленном взрывном устройстве подорвался мирный житель. Об этом информирует пресс-служба МЧС Луганской народной республики.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел накануне, 16 мая в районе населенного пункта Зеленая Роща. Так, мужчина 1947 года рождения подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Как отмечает ведомство, в настоящее время пострадавший находится в больнице Луганска. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики в течение суток 16 мая трижды обстреливали территорию Луганской народной республики, таким образом в очередной раз нарушая «режим тишины».

#донбасс #лнр #луганск
Тимур Румянцев
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