Труп мужчины обнаружили в канаве в Ленобласти

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Кировск, 17 мая. В Кировском районе Ленобласти накануне днем обнаружили труп неизвестного мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Его тело лежало в канаве у подъезда к садоводству «Маяк», напротив ГК «Кировский».

Как стало известно Федеральному агентству новостей, на вид погибшему 45 лет, рост — 165–170 см. На нем были рубашка и брюки темного цвета, а также черные резиновые сапоги. Тело мужчины направили в морг Кировска для установления причины смерти. Обстоятельства его гибели сейчас выясняются.