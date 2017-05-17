Педофил в Петербурге снял надругательство над девочкой на камеру

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Санкт-Петербург, 17 мая. Безработный педофил надругался над семилетней девочкой в подъезде дома на юге Петербурге. Свои развратные действия он снимал на телефон и сулил ребенку денежное вознаграждение.

Как стало известно ФАН, в полицию о случившемся сообщил отец школьницы в ночь на вторник, 16 мая. По его словам, вечером 13 мая в подъезде одного из жилых домов по Старо-Петергофскому проспекту злоумышленник под предлогом денежного вознаграждения совершил насильственные действия сексуального характера с его семилетней дочерью и при этом снимал происходящее на сотовый телефон.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнил источник в правоохранительных органах.

