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Общество
Мощный выброс сероводорода произошел на юге-востоке Москвы

Мощный выброс сероводорода произошел на юге-востоке Москвы

9:26  17 Мая 2017
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Мощный выброс сероводорода произошел на юге-востоке Москвы

Москва, 17 мая. Уровень сероводорода в Москве минувшей ночью оказался выше предельно допустимой нормы в десятки раз. Это зафиксировали автоматические станции, сообщает ТАСС. Выброс произошел в районе Капотня, что на юго-востоке столицы. Уровень был превышен в 51,4 раза. Таковы данные на час ночи. К шести утра он существенно снизился, но все равно был почти в три раза выше нормы.

Мощный выброс сероводорода произошел на юге-востоке Москвы

Напомним, аналогичная ситуация фиксировалась 14 мая на юге города, но тогда концентрация вещества превышала предельно допустимые показатели в 17 раз. 

Алексей Громов
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