Воскрешение «символа эпохи»: в соцсетях обсуждают новую версию Nokia 3310

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Продажи обновленной модели мобильного телефона Nokia 3310 в России стартовали заранее. Так, на сайте одной известной торговой сети, его уже можно было увидеть по цене четыре тысячи рублей еще до появления официального анонса. Хотя на официальном сайте Nokia телефон можно приобрести за три тысячи девятьсот девяносто рублей.

Видимо кто-то из сотрудников не утерпел и вывесил информацию на сайте раньше времени. Правда, потом оплошность обнаружили и мгновенно исправили.

Старт продаж

Также СМИ отмечают, что современную версию легендарного «неубиваемого» аппарата уже можно приобрести в некоторых салонах Москвы и Московской области. Для остальных городов пока открыт предзаказ.

Однако в пресс-службе HMD Global, которая владеет правами на торговую марку Nokia в России, ранее заявляли, что аппарат поступит в продажу во втором квартале 2017 года.

Известно, что в Великобритании новая Nokia 3310 должна появиться уже 24 мая, в Германии — 26 мая, в Нидерландах и Бельгии — 5 июня.

Напомним, что оригинальная модель телефона была выпущена в конце 2000 года. И за все время компания продала более 126 миллионов устройств. Обновленная версия аппарата была представлена в феврале 2017 года на выставке MWC в Барселоне. Теперь у него 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320х240 пикселей, а также двухмегапиксельная камера и поддержка карты памяти microSD.

Новая Nokia 3310 доступна в сером, синем, красном и желтом цветах корпусах. Она стала легче и тоньше своего предшественника. И теперь работает на платформе Nokia's Series 30+.

Поддержка звезд

Своим именем поддержали обновленную модель легендарного финского телефона звезды Голливуда: Скарлетт Йоханссон и Эдди Редмэйн.

И если Редмэйн решил стать обладателем кнопочного телефона из своей большой нелюбви к новшествам и достижениям цивилизации. Он сам неоднократно признавался, что предпочитает пользоваться метро вместо автомобиля и брезгует услугами стилиста. То желание Скарлетт Йохансон, которая несколько лет назад тяжело пережила утечку личных интимных фото, приобрести Nokia 3310, славившуюся своей надежностью, вполне понятно и говорит о практичности актрисы.

Жалкая попытка вылезти на былой славе

Правда пользователи социальных сетей, в отличие от звезд Голливуда, в надежности обновленной модели телефона финского бренда, сомневаются. Что именно думают в Интернете о воскрешении легендарного аппарата выяснило Федеральное агентство новостей.

«Нокиа 3310 был не убиваемый аппарат. Как сейчас помню, им можно было забивать гвозди, играть в футбол, даже в сифу. И он работал неделю», — вспоминает Владимир.

А Павел добавляет, что 3310 был действительно превосходным телефоном.

«Это был символ того времени. В 2001 купил его и был рад, в нем было все для тех времен для меня: дизайн, надежность. Я его ронял, топил, пиво открывал. Не думаю, что новый этим похвастается. Даже с не литиевым акумом служил прекрасно. Змейка, цена. Потом сменил много моделей и ни в одной не был разочарован. Нокия это был сильный бренд, но, к сожалению, он умер не выдержав. Новая 3310 похожа разве что чуть внешне. Жалкая попытка вылезти на былой славе и популярности легендарной модели. К сожалению, времена нынче другие, да и цена явно завышена», — рассказывает он.

«Трубка та же Asha от Nokia и никакая это не 3310. Маркетологи решили, что можно заработать денег на одном только названии модели. Но этот нисколько не похож на старушку 3310: пластик дешевый, телефон стал тоньше (попробуй урони теперь), и дисплей сенсорный» — пишет пользователь под ником kerk555.

«Лучше верните мне мои Siemens S35 и ME 45. И нечего подделки всякие за 3310 выдавать, у неё фанатиков очень много было, да и телефон надежный — не то, что сейчас» — вторит ему Макс.

Комментаторы также добавляют, что на обновленную версию жалко потратить даже тысячу рублей.

«Лучше добавить и нормальный смартфон купить. А если 3310 понадобится, то лучше приобрести старую модель», — считают они.

И отмечают, что если и брать 3310, то только «олдовый».

Правда, есть и те, кто готов купить обновленную версию.

«Я пожалуй возьму себе парочку. Буду кидаться ими на дискотеке в неугодных музыкантов. А то, если кинуть камень — это хулиганство, а нокиа — ну, просто из руки выпал…», – шутит Алекс, вспоминая «неубиваемость» старой версии этой модели.

И другие...

Кроме обновленной версии 3310, во втором квартале 2017 года компания также начнет и глобальные продажи линейки смартфонов финского бренда на операционной системе Android: Nokia 6, Nokia 5 и Nokia 3.

Предзаказ на них откроется 18 мая. Стоимость Nokia 3 составит девять тысяч девятьсот девяносто рублей, Nokia 5 – двенадцать тысяч девятьсот девяносто рублей, а Nokia 6 – пятнадцать тысяч девятьсот девяносто рублей.

О том, что финский бренд намерен вернуться к выпуску смартфонов в 2017 году, стало известно год назад. Об этих планах Nokia объявила после того, как несколько лет назад продала свой мобильный бизнес американской компании Microsoft.