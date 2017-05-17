Прокуратура предъявила претензии к московскому законопроекту о реновации

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Москва, 17 мая. Прокуратура Москвы выявила недочеты в внесенном мэром столицы Сергеем Собяниным законопроекте о реновации, который должен быть рассмотрен в среду в Мосгордуме.

Как отметили в ведомстве, если столичный законопроект будет одобрен Мосгордумой, то далее в московский придется вносить коррективы, т. е. после принятия федерального закона Госдумой.

В ведомстве подчеркнули, что согласно ч. 2 ст. 3 проекта закона возможно на любой стадии программы реновации провести общее собрание собственников многоквартирного дома, чтобы принять «решение об исключении такого дома из программы реновации». По словам старшего помощника прокурора по взаимодействию с представительными и исполнительными органами власти Ирины Залужной, правовые последствия принятия такого решения проектом закона не урегулированы.

В прокуратуре также добавили, что данная статья требует доработки в соответствии с Жилищным кодексом. Зампрокурора столицы Константин Кремнев уже направил заключение в Мосгордуму, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, что в Кремле считают чрезвычайно полезным проектом программу реновации, которую предлагает провести правительство Москвы.