Жительница Ленобласти скончалась в гостях у собутыльника

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Санкт-Петербург, 17 мая. В правоохранительные органы Ленинградской области позвонил мужчина и сообщил о смерти собутыльницы по имени Антонина, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Сообщение о смерти женщины поступило из города Сланцы. Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него в гостях скончалась женщина по имени Антонина.

Скончавшейся было 57 лет. Как удалось установить, она и позвонивший употребляли спиртное у него дома. Личность Антонины удалось установить после опознания родственниками.

Ранее в лесу в Ленинградской области была обнаружена сумка с человеческими костями.