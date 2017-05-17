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Россия
Совбез РФ проконтролирует расследование хищений при строительстве космодрома «Восточный»

Совбез РФ проконтролирует расследование хищений при строительстве космодрома «Восточный»

9:19  17 Мая 2017
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Совбез РФ проконтролирует расследование хищений при строительстве космодрома «Восточный»

Москва, 17 мая. Расследование хищений при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области находится в поле зрения Совета безопасности РФ. Об этом сообщил заместитель секретаря СБ Александр Гребенкин.

По его словам, в поле зрения Совбеза РФ находятся вопросы противодействия коррупции, к которым можно отнести должностные злоупотребления при строительстве космодрома и оценку эффективности работы по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления.

28 апреля 2016 года состоялся первый в истории старт с нового российского космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке. В этот день был произведен успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2». Между тем Следственным комитетом были выявлены случаи хищений при возведении объекта.

Алексей Громов
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