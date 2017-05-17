Совбез РФ назвал причины роста числа экстремистских преступлений в стране

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Москва, 17 мая. В России растет количество преступлений, связанных с экстремизмом, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.

По данным Совбеза РФ, в прошлом году в России было зафиксировано 1450 преступлений экстремистской направленности. Гребенкин отметил, что этот показатель на 9,1% больше, чем в 2015 году.

«С одной стороны, это свидетельство активной работы правоохранительных органов, которые оперативно стали реагировать на экстремистские вылазки», — пояснил замсекретаря Совбеза РФ.

Однако он также объяснил рост этих преступлений с пропагандой экстремизма и национализма в Сети. По его мнению, также на этот показатель влияет «деструктивная деятельность отдельных неправительственных организаций, прежде всего иностранных, не прекращающих попыток «раскачать» общественно-политическую ситуацию в стране».

Накануне стало известно, что уже на текущей неделе может появиться Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям.