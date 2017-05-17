Скелет в черных ботинках обнаружили на обочине дороги под Петербургом
В закладки
Санкт-Петербург, 17 мая. Скелетированный труп неизвестного человека обнаружили на трассе Оредеж – Любань под Петербургом.
Как стало известно ФАН, полуистлевшее тело лежало на обочине дороги неподалеку от деревни Ручьи. «С места происшествия изъяты черные кожаные ботинки, синие штаны, белые трусы и куртка синего цвета», — уточнил источник в правоохранительных органах.
Тело направлено в морг города Тосно для установления причины смерти.
Комментарии