Скелет в черных ботинках обнаружили на обочине дороги под Петербургом

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Санкт-Петербург, 17 мая. Скелетированный труп неизвестного человека обнаружили на трассе Оредеж – Любань под Петербургом.

Как стало известно ФАН, полуистлевшее тело лежало на обочине дороги неподалеку от деревни Ручьи. «С места происшествия изъяты черные кожаные ботинки, синие штаны, белые трусы и куртка синего цвета», — уточнил источник в правоохранительных органах.

Тело направлено в морг города Тосно для установления причины смерти.

