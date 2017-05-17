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Происшествия
Скелет в черных ботинках обнаружили на обочине дороги под Петербургом

Скелет в черных ботинках обнаружили на обочине дороги под Петербургом

9:04  17 Мая 2017
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Скелет в черных ботинках обнаружили на обочине дороги под Петербургом

Санкт-Петербург, 17 мая. Скелетированный труп неизвестного человека обнаружили на трассе Оредеж – Любань под Петербургом. 

Как стало известно ФАН, полуистлевшее тело лежало на обочине дороги неподалеку от деревни Ручьи. «С места происшествия изъяты черные кожаные ботинки, синие штаны, белые трусы и куртка синего цвета», — уточнил источник в правоохранительных органах.

Тело направлено в морг города Тосно для установления причины смерти.
 

Ярослава Замысловатова
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