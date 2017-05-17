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Происшествия
Сумку с человеческими останками обнаружили в лесу в Ленобласти

Сумку с человеческими останками обнаружили в лесу в Ленобласти

9:08  17 Мая 2017
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Сумку с человеческими останками обнаружили в лесу в Ленобласти

Санкт-Петербург, 17 мая. В лесу в Ленинградской области была обнаружена сумка с человеческими костями.

Как стало известно ФАН, в полицию поступило сообщение от мужчины, проживающего в городе Волхов. По его словам, в лесном массиве в районе Учебного городка в городе Тихвин найдены скелетированные человеческие останки.

На место прибыли правоохранители, которые изъяли саму сумку с содержимым, а также две пластиковые карты, поясную сумку, керамическую копилку.

Человеческие останки были направлены в морг Тихвина. В настоящее время устанавливается причина смерти неизвестного. По факту случившегося проводится проверка.

#ленобласть #петербург
Тимур Румянцев
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