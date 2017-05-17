Труп уроженки Украины обнаружен в автомобиле в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 17 мая. Труп женщины обнаружен в автомобиле в Ленинградской области. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного скорой помощи. Машина была оставлена в одном километре от дороги в Тосненском районе.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, прибывшие на место врачи не обнаружили на теле признаки насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов, вызванные на место происшествия, установили, что умершая являлась уроженкой Украины. Место ее проживания и регистрация неизвестны.

Труп отправлен в тосненский морг.