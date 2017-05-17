Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Пятиклассница погибла под колесами грузовика на пешеходном переходе в Самаре

Пятиклассница погибла под колесами грузовика на пешеходном переходе в Самаре

8:55  17 Мая 2017
716

Пятиклассница погибла под колесами грузовика на пешеходном переходе в Самаре

Самара, 17 мая. На проспекте Кирова в Самаре утром в среду 17 мая под колесами грузовика погибла пятиклассница.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 30-летний водитель автокрана «Урал» двигался в крайнем левом ряду по проспекту Кирова со стороны Щигровского переулка. У дома №31 по Кирова девочка вышла на проезжую часть на нерегулируемый пешеходный переход, но водитель не успел остановиться.

От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП. Сотрудники ГИБДД МВД по Самарской области проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть