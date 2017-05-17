Ученые нашли живое доказательство того, что жизнь на Землю занесли из космоса

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Париж, 17 мая. Французские ученые заявили, что жизнь могла быть занесена на Землю из космоса. Живое доказательство концепции панспермии — гипотезы о том, что жизнь на на нашей планете появилась после того, как из космоса на нее были занесены способные выжить зародыши, представила группа специалистов Исследовательского центра Версальского дворца.

Подтверждением этой версии, по их словам, являются семена цветка Ипомеи, способные выдерживать чрезвычайно высокие дозы ультрафиолетового излучения. Это, по мнению ученых, напрямую указывает на то, что они вполне могут выдержать и путешествия в Космосе. В ходе исследования были изучены семена и других растений, но они не выдержали облучения и сгорели дотла. Семена Ипомеи успешно прошли испытания ультрофиолетом. Оказалось, что его воздействие блокируется благодаря флавоноидам, содержащимся во внешнем слое их толстой оболочки. Именно поэтому ДНК не страшны даже экстремальные дозы излучения.

Ученые подчеркивают, что даже после хранения на протяжении десятков лет семена Ипомеи будут расти после попадания в почву.