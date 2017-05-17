Число жалоб на действия коллекторов за четыре месяца выросло в 10 раз

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Москва, 17 мая. В России растет число жалоб от граждан в ФССП на действия коллекторов.

Как пишут «Известия», всего за четыре месяца число жалоб на действия агентств выросло в десять раз: с 326 в январе 2017 года до 3126 заявлений, принятых судебными приставами в апреле.

Как уточняется, граждане в основном жалуются на слишком большое количество звонков и СМС, на то, что во время разговоров не называются данные кредитора, а также на то, что коллекторское агентство не включено в государственный реестр.

Как считают специалисты, увеличение числа жалоб скорее связано не с тем, что стало больше нарушений со стороны коллекторов, а прежде всего из-за того, должники становятся все более юридически подкованными.

Добавим, что на данный момент рассмотрена только треть обращений – порядка около 1200, из которых по большей части даны разъяснения, а обоснованными признаны 40 жалоб.