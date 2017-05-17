Первому президенту Украины сделали сложную операцию на сердце

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Киев, 17 мая. Леониду Кравчуку, который занимал пост главы украинского государства в начале 90-х, сделана сложная операция на сердце. Экс-президент был доставлен в киевский институт сердца в состоянии, близком к инфаркту. Медики приняли решение о хирургическом вмешательстве. В процессе операции экс-президенту было поставлено четыре стента.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на информированные источники из ближайшего окружения Кравчука. Пишут, что сейчас 83-летний политик переведен в палату, его состояние нормализовалось.

Напомним, Кравчук стал первым президентом Украины в 1991 году.