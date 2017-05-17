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Фейковый мессенджер WhatsApp обнаружили в Интернете

Фейковый мессенджер WhatsApp обнаружили в Интернете

8:28  17 Мая 2017
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Фейковый мессенджер WhatsApp обнаружили в Интернете

Москва, 17 мая. Неизвестные злоумышленники создали подделку на популярный в Сети мессенджер WhatsApp.

Как пишет «Газета.ru», в Интернете появился сайт, который внешне очень похож на официальный сайт WhatsApp, кроме того, его адрес практически один в один повторяет официальный.

Правда, вместо латинской «w» использована кириллическая «ш» — в итоге получилось шhaтsapp.com. Ничего не подозревающие пользователи, переходя на фейковый сайт, не могут отказаться от обновления интерфейса WhatsApp.

Фейковый мессенджер WhatsApp обнаружили в Интернете

В итоге, после обновления браузера, ПК или ноутбук начинает заполнять самый разный рекламный спам, от которого довольно-таки трудно избавиться. По предварительным данным, «заразиться» подобным образом могли до 20 тысяч компьютеров.

Алексей Громов
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