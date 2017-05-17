Ученые выяснили причину нехватки терпения у подростков

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Берлин, 17 мая. Немецкие ученые пришли к выводу, что уровень тестостерона оказывает существенное влияние на терпеливость подростков. Был проведен эксперимент, в котором приняли участие 72 добровольца. Их возраст составлял от 11 до 14 лет. Для начала им провели анализ на тестостерон, а затем провели тест.

Подросткам предложили множество заданий, суть которых была в самостоятельном выборе: предпочесть длительный процесс и получить в результате большой приз или же меньшую награду, но за короткий промежуток времени. Большинство подростков склонялись ко второму варианту.

Ученые установили, что на этот выбор мощное влияние оказывал как раз уровень тестостерона. Этим объясняется и та импульсивность, которую демонстрируют мальчики в подростковом периоде.