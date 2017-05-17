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Ученые выяснили причину нехватки терпения у подростков

Ученые выяснили причину нехватки терпения у подростков

8:41  17 Мая 2017
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Ученые выяснили причину нехватки терпения у подростков

Берлин, 17 мая. Немецкие ученые пришли к выводу, что уровень тестостерона оказывает существенное влияние на терпеливость подростков. Был проведен эксперимент, в котором приняли участие 72 добровольца. Их возраст составлял от 11 до 14 лет. Для начала им провели анализ на тестостерон, а затем провели тест.

Подросткам предложили множество заданий, суть которых была в самостоятельном выборе: предпочесть длительный процесс и получить в результате большой приз или же меньшую награду, но за короткий промежуток времени. Большинство подростков склонялись ко второму варианту.

Ученые выяснили причину нехватки терпения у подростков

Ученые установили, что на этот выбор мощное влияние оказывал как раз уровень тестостерона. Этим объясняется и та импульсивность, которую демонстрируют мальчики в подростковом периоде. 

Алексей Громов
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