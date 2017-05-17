Указ, расширяющий антироссийские санкции, вступил в силу на Украине

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Киев, 17 мая. На Украине обрел юридическую силу указ Петра Порошенко, который расширяет в стране антироссийские санкции.

Как пишет «Газета.ru», соответствующий указ за подписью президента незалежной был опубликован в печатном органе Кабмина Украины «Правительственный курьер», что, согласно местному законодательству, означает вступление документа в силу.

Напомним, что накануне Порошенко утвердил не только продление санкций против России, ее граждан и юрлиц, но и расширил «черный» список. Таким образом сейчас под санкциями Киева находятся более 1200 физлиц и более 450 организаций.

Кроме того, президент Украины ввел санкции против ряда российским СМИ, а также закрыл на территории страны социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», ресурсы Яндекса и Mail.ru.