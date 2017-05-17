Ученые изобрели говорящую бумагу

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Вашингтон, 17 мая. Бумагу, способную не только говорить, но и вступать в спор с человеком, создали физики из США. Она представляет собой тонкую и гибкую материю, которая имеет функцию преобразовывать механические колебания в звук. Об этом ученые уже написали статью и опубликовали ее в одном из американских специализированных СМИ.

В ней говорится, что технология может в будущем совершить настоящий прорыв на медиарынке, заставив говорить газеты. Человек сможет ознакомиться с новостями, не утруждая себя чтением, и даже вступить в полемику с печатным изданием. Кроме того, если оснастить этой материей, к примеру, флаг, то он сможет исполнять государственный гимн.

Добавим, что изначально у физиков были совершенно иные планы. Она работали над созданием нового аккумулятора для современных гаджетов.