Не секретный секрет: Трамп рассказал Лаврову о планах террористов взорвать самолет

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Американский президент Дональд Трамп рассказал главе российского МИД Сергею Лаврову о планах террористической группировки «Исламское государство»* взорвать пассажирский самолет. Об этом сообщает телеканал ABC.

Источники телеканала утверждают, что эти сведения были получены израильским шпионом, который внедрился в ряды экстремистов. По его данным, боевики намеревались совершить теракт на борту авиалайнера, направляющегося в США. Для этого они собирались использовать бомбу, спрятанную в корпусе ноутбука.

Запрет на ноутбуки в самолете

Ранее появилась информация о том, что в администрации Дональда Трампа заявили о намерении запретить проносить ноутбуки в салоны авиалайнеров, которые совершают перелеты из некоторых стран Европы в США. Главной причиной такого запрета как раз и называлась угроза теракта.

Американские разведывательные и правоохранительные службы сообщали о том, что террористические организации, в том числе и группировка «Исламское государство», придумали новый метод размещения в электронных устройствах взрывчатки, которую могут не засечь используемые в аэропортах приборы для сканирования. По мнению ряда американских специалистов, такое взрывное устройство трудно было бы обнаружить при досмотре с помощью обычного оборудования.

Сообщалось о том, что экстремисты заполучили используемое в аэропортах оборудование, чтобы на нем проверить, можно ли спрятать взрывчатку в ноутбуках и других электронных устройствах. Зачастую взрывчатка устанавливается на место аккумулятора. При этом она маскируется так, что электронному устройству хватает зарядки, чтобы пройти проверку во включенном состоянии.

Похожие ограничения уже приняты на авиарейсах, которые следуют в США из аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Пассажирам этих бортов запрещено проносить с собой электронику крупнее сотовых телефонов и смартфонов (за исключением медицинских устройств). Этот запрет вступил в силу 25 марта.

Отметим, что Великобритания также объявила о введении подобного запрета в самолетах, следующих в страну из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии. Глава МВД Великобритании Эмбер Радд не исключила, что запрет на провоз электронных устройств на борту самолетов из ряда стран Африки и Ближнего Востока может в будущем распространиться и на рейсы из других стран.

Телеканал ABC утверждает, что после того как американский лидер поделился этой информацией с главой российской дипломатии, над жизнью израильского шпиона нависла угроза. Израильская сторона, предоставляя информацию США, настаивала на том, что она должна оставаться конфиденциальной.

Никаких нарушений

Помощник главы Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил о том, что предоставление такой информации России допустимо. Ведь в октябре 2015 года в результате теракта российский самолет А321 «Когалымавиа», летевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

16 мая на брифинге Макмастер также отметил, что американский президент, поделившийся с Сергеем Лавровым данными о планах террористов, не допустил никаких нарушений.

Он сообщил, что никто из присутствовавших на прошедшей 10 мая встрече, «не чувствовал, что были допущены какие-либо нарушения».

По мнению помощника главы Белого дома, беседа Трампа и Лаврова характеризовалась как «рутинный обмен с лидерами, с которыми Трамп взаимодействует».

О том, что во время встречи с Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком Дональд Трамп мог разгласить секретную информацию первой заявил газета The Washington Post. Сам американский президент, отмечая на выпад СМИ, подчеркнул, что как глава государства имел полное право поделиться информацией с Россией.

Американский лидер также добавил, что данные, которые он предоставил российским представителям, будут способствовать борьбе с терроризмом и, в частности, с террористической группировкой ИГИЛ*. Трамп отметил, хочет, чтобы «Россия значительно усилила свою борьбу против терроризма в Сирии».

Саму встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым американский президент назвал успешной.

В тоже время посол Израиля в США Рон Дермен, не смотря на многочисленные сообщения в СМИ о разглашении якобы секретных сведений, переданных американской стороне Израилем, заявил о том, что обе страны продолжат тесное сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Он подчеркнул, что Израиль полностью доверяет США в сфере обмена разведданными.

* Организация запрещена на территории РФ.