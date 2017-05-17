Ученые раскрыли тайну белых вспышек на Земле, зафиксированных зондом NASA

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Вашингтон, 17 мая. Ученые из NASA после долгих и кропотливых исследований поняли, что из себя представляют белые вспышки на поверхности Земли.

Как сообщает «Газета.ru», необычное, притом – где-то рядом и ранее ненаблюдаемое, было обнаружено на снимках голубой планеты, сделанных из космоса зондом DSCOVR и присланных в космическое агентство.

Как оказалось, зафиксированные на снимках вспышки есть не что иное, как моменты отражения Солнца в частичках атмосферного льда, которые находятся на высоте примерно 6–7 километров над поверхностью земли.