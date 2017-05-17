Жительница Ростова выбросила свою пятилетнюю дочь со второго этажа

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Ростов-на-Дону, 17 мая. Жительницу Ростова-на-Дону подозревают в покушении на убийство своей собственной дочери. Инцидент произошел в центральной городской больнице Ростова-на-Дону, сообщают в региональном управлении СК РФ.

По предварительной версии следствия, мать выбросила свою пятилетнюю дочь со второго этажа, девочка упала на лестничный пролёт первого этажа. У ребенка диагностировали переломы костей черепа, в настоящее время она находится в коме.

Ее матери грозит тюремное заключение.

В городской администрации проинформировали о том, что жещина ранее состояла на учёте у психиатра. В данный момент она принудительно определена в психоневрологический диспансер.