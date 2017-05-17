Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Жительница Ростова выбросила свою пятилетнюю дочь со второго этажа

Жительница Ростова выбросила свою пятилетнюю дочь со второго этажа

8:02  17 Мая 2017  /обновлено: 8:02  17 Мая 2017
165

Психиатрическая больница

Ростов-на-Дону, 17 мая. Жительницу Ростова-на-Дону подозревают в покушении на убийство своей собственной дочери. Инцидент произошел в центральной городской больнице Ростова-на-Дону, сообщают в региональном управлении СК РФ.

По предварительной версии следствия, мать выбросила свою пятилетнюю дочь со второго этажа, девочка упала на лестничный пролёт первого этажа. У ребенка диагностировали переломы костей черепа, в настоящее время она находится в коме. 

Ее матери грозит тюремное заключение.

В городской администрации проинформировали о том, что жещина ранее состояла на учёте у психиатра. В данный момент она принудительно определена в психоневрологический диспансер. 

#ростов-на-дону #покушение на убийство
Олег Сорокин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть