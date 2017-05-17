Тестирование двигателя BE-4 в США закончилось провалом

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Вашингтон, 17 мая. Blue Origin собирается продолжить испытания двигателя BE-4, который должен заменить российский РД-180. Первые тестирования закончились полным провалом. Об этом канадцы сообщили на официальной странице компании в Twitter. Подробности неудачи не раскрываются.

We lost a set of powerpack test hardware on one of our BE-4 test stands yesterday. Not unusual during development. — Blue Origin (@blueorigin) May 14, 2017

Руководит Blue Origin миллиардер Джефф Безос. Он входит в пятерку самых богатых людей в мире. Новым двигателем, по планам компании, ВE-4 будут оснащать ракету Vulcan. Она должна стать альтернативой носителю Atlas V, где работают РД-180.