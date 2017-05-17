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Технологии
Испытание двигателя BE-4 закончилось провалом

Испытание двигателя BE-4 закончилось провалом

7:58  17 Мая 2017  /обновлено: 8:12  17 Мая 2017
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Тестирование двигателя BE-4 в США закончилось провалом

Вашингтон, 17 мая. Blue Origin собирается продолжить испытания двигателя BE-4, который должен заменить российский РД-180. Первые тестирования закончились полным провалом. Об этом канадцы сообщили на официальной странице компании в Twitter. Подробности неудачи не раскрываются.

Руководит Blue Origin миллиардер Джефф Безос. Он входит в пятерку самых богатых людей в мире. Новым двигателем, по планам компании, ВE-4 будут оснащать ракету Vulcan. Она должна стать альтернативой носителю Atlas V, где работают РД-180.

#безос
Алексей Громов
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