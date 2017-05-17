Донбасс: ВСУ за сутки 3 раза обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 17 мая. Киевские силовики в течение суток 16 мая трижды обстреливали территорию Луганской народной республики, таким образом в очередной раз нарушая «режим тишины».

Как сообщили в народной милиции ЛНР, обстрелам подверглись три населенных пункта республики: с направления Мироновской огонь велся по Санжаровке, с Кряковки ВСУ обстреляли Сокольники, с Луганского было обстреляно Лозовое.

В оборонном ведомстве уточнили, что киевские силовики вели огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также минометов 82 и 120 мм.

Добавим, что в результате обстрелов был ранен один военнослужащий народной милиции Луганской народной милиции.

