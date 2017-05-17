Клиентов Яндекс.Такси будут возить на LADA Vesta и LADA XRAY

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Москва, 17 мая. Отечественные автомобили LADA Vesta и LADA XRAY в скором времени появятся в парках Яндекс.Такси по всей России.

Как сообщает «Газета.ru», на днях были завершены переговоры между компанией «Яндекс» и «АвтоВАЗом», которые завершились подписанием договора о долгосрочном сотрудничестве.

Российские седан Vesta и кроссовер XRAY начнут приезжать на вызовы клиентов Яндекс.Такси в самые ближайшие дни во всех 70 городах России, а также ближнего зарубежья.

Как отмечается, автомобили LADA были признаны подходящими под критерии Яндекс.Такси, так как модели имеют надежный двигатель и комфортный салон, кроме того, даже в базовой сборке Vesta и XRAY оснащены подушками безопасности.