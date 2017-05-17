Канадская компания Daymak создала самый быстрый в мире электрокарт

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Оттава, 17 мая. Электрокарт C5 Blast побьет рекорд скорости среди технических устройств своего класса. В этом уверены его изобретатели — конструкторы компании Daymak. Электромобиль, говорят, они всего за 1,5 секунды способен развить скорость 96 км/ч. При этом мощность его мотора составляет лишь 14 лошадиных сил.

Секрет столь высокой скорости в том, что восемь турбовентиляторов в процессе движения способны приподнимать карт над землей. Это существенно снижает трение шин и в два раза уменьшает вес машины.

Стоит она 59 995 долларов. Разработчики обещают в будущем сделать карт еще более шустрым и добиться того, чтобы контрольных 100 км/ч он достигал за секунду.