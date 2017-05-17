«После покаяния»: глава ЛНР назвал условие возвращения республики в состав Украины

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Глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал главное условие, при котором республика может вернуться в состав Украины. Правда, отметил он, пока в стране не изменилась ситуация, речи об этом быть не может.

«Если Украина останется с тем режимом, который сейчас в стране, то ни о каком возвращении не может быть речи. Наши жители на референдуме сказали: «Мы — русский мир». И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы — братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно», — заявил глава самопровозглашенной республики в интервью «Известиям».

Международные отношения

Он также рассказал о том, что в настоящее время ЛНР налаживает международные контакты. Так, недавно в самопровозглашенной республике проходил круглый стол с участием представителей 24 стран, в том числе Германии, Италии, Финляндии, США, Испании, Конго.

«По итогам круглого стола приняли решение создать антифашистский альянс. В самое ближайшее время он начнет работу. Основная задача — рассказать в Европе правду о происходящем у нас. Депутат Европарламента Элеонора Форенца пообещала этот вопрос обсудить с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Федерикой Могерини», — сообщил Плотницкий.

По его словам, сейчас, самая большая сложность, с которой столкнулась самопровозглашенная республика – это невозможность полностью реализовывать производимую на территории ЛНР продукцию: промышленные товары и уголь.

«Мы принимаем все меры, чтобы перестроить производство на другие страны, частично на Россию, но это требует определенного времени и ресурсов. Предприятия развиваются, запускаются, но мы не можем пока работать во всю мощь, на которую республика способна. Сейчас наши производства задействованы чуть больше чем на 50%, в некоторых отраслях — меньше 40%», — отметил глава ЛНР.

Сейчас территория с развитой промышленностью и сельским хозяйством, богатая шахтами, ведет торговые переговоры с Белоруссией, Турцией, Китаем. В первую очередь о покупке угля.

Приезжающие и остающиеся

Плотницкий также сообщил о том, что сейчас в ЛНР начали возвращаться люди.

«В 2016 году разница между въезжающими и выезжающими составляла 150 тыс. человек. Сейчас возвращающихся около 93%. Мы видим, что на Украине идет вторая волна насилия. Люди приезжают и рассказывают, что грабят дома, нападают в первую очередь на тех, кто когда-то выехал из Донбасса, понимая, что у них не так много прав на Украине, они там люди второго сорта», — пояснил он.

С 2015 года самопровозглашенная республика начала выдавать свои паспорта. На сегодняшний день их получили около 50 тысяч человек.

«В первую очередь это дети, достигшие возраста получения паспорта, — им выдают документ бесплатно. Вторая категория — это те, кому нужно менять паспорт по возрасту или вклеить фотографию в украинский паспорт, а возможности нет», — отметил глава ЛНР.

Признание Россией паспортов ЛНР официальным документом стало одним из стимулов для возврата ранее уехавших граждан.

Кроме того, паспорта ДНР получили многие известные люди.

«Надо понимать, что это в первую очередь политический вопрос. К нам приезжал Джеффри Монсон и просил паспорт, хотя маловероятно, что он останется здесь жить, работать. Но если люди такого калибра хотят иметь наш паспорт, почему мы должны в этом отказывать?», — считает Плотницкий.

Сейчас в списке на получение паспорта 25 российских журналистов. Недавно этот документ получили спецкор ВГТРК Александр Рогаткин, рок-исполнительница Юлия Чичерина и президент Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург).

После покаяния

Глава самопровозглашенной республики отметил, что на территории Луганской области до начала боевых действий проживало 2,2 миллиона человек.

«Сейчас в ЛНР — чуть больше 1,5 миллионов. У нас очень много таких людей, которые живут, работают или служат в Луганской народной республике, но прописаны на временно оккупированных территориях. 93% вернувшихся людей — это не просто возвращение тех, кто проживал до войны в границах республики, мы учитываем также людей, которые жили на территории области и принимали участие в референдуме. Многие из них переехали жить к нам, скрываясь от преследований или по идеологическим мотивам», — рассказал Плотницкий.

Он отметил, что в республике понимают, что неонацистский режим — это не вся Украина, не весь народ.

«Там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время. Это правда. Рано или поздно мы их простим, но после покаяния», — добавил глава ЛНР.