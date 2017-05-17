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Украина
Джамала высказалась по поводу провала Украины на «Евровидении»

Джамала высказалась по поводу провала Украины на «Евровидении»

7:06  17 Мая 2017
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Джамала высказалась по поводу провала Украины на «Евровидении»

Киев, 17 мая. Певица Джамала высказалась по поводу, мягко говоря, не очень удачного выступления рок-группы O.Torvald на  «Евровидении».

Артистка заявила, что не собирается извиняться за то, что в свое время поддержала рокеров на национальном отборе. По словам Джамалы, балл, поставленный жюри, в принципе совпал с баллом, полученным при зрительском голосовании.

Кроме того, как заявила певица, «Евровидение» — это конкурс, во время которого может случиться всякое, и никто не дает гарантии победы того или иного участника. Зачастую, имя победителя предсказать невозможно.

Алексей Громов
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