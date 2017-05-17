Завод Volvo в Калуге вернул 280 ранее сокращенных рабочих

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Калуга, 17 мая. 280 бывших сотрудников завода в Калуге, где производят грузовики Volvo, вновь приняты на работу. Ранее они попали под сокращение из-за кризиса и вынужденного простоя. Об этом главе региона Анатолию Артамонову рассказал директор завода, вице-президент Volvo Group Trucks Operations Абуаюб Абденассер во время встречи с губернатором, которая прошла в цехах предприятия.

Рабочие были уволены два года назад. Под сокращение попали 30% всего коллектива. Однако сейчас компания Volvo вышла из кризиса и готова к наращиванию объемов производства, созданы новые рабочие места, на которые возвращены уволенные люди. Уже с июня на заводе планируют выпускать 24 грузовика в сутки, пока их количество не превышает 18.