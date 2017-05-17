В ожидании предстоящего тепла: в среду в Москве будет еще прохладно

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Москва, 17 мая. Уже в четверг в Москве и МО значительно потеплеет, что, по идее, должно греть души кутающихся в плащи и куртки москвичей.

В среду 17 мая в столичном регионе России прогнозируется более-менее ясная погода, правда, местами не исключены кратковременные дожди, так что зонтики жителям и гостям Москвы могут понадобиться.

При средней силы северном ветре воздух сможет прогреться в дневные часы до +13 градусов. Правда, в темное время суток будет довольно прохладно: ночью в Москве не больше +5 …+7 градусов.

Что касается прогноза на завтра, то в четверг ветер начнет менять направление на восточное, сохранится вероятность кратковременных дождей, но при этом температура воздуха сможет подняться до +18 градусов.