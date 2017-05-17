Apple представит в июне три новые модели ноутбуков

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Нью-Йорк, 17 мая. Американская технологическая компания Apple в начале июня текущего года планирует представить публике три новые модели ноутбуков.

Сообщается, что презентация пройдет в ходе ежегодной технологической конференции в Сан-Хосе. Согласно имеющейся информации, Apple покажет MacBook Pro с процессором Kaby Lake производства Intel. Источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что дизайн новинки мало отличается от его предшественника.

Помимо этого, миру представят модели MacBook с 12-дюймовым дисплеем и обновленный MacBook Air, который также получит новый процессор.

Отметим, что официальных комментариев со стороны Apple или Intel пока не поступало.