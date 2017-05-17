Около 50 противотанковых мин нашли в Амурской области

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Амурская область, 17 мая. Около полусотни противотанковых мин были найдены в окрестностях города Сковородино, что в Амурской области.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и противопожарной безопасности, опасная находка была обнаружена в пяти километрах от населенного пункта на территории заброшенной бывшей воинской части.

По предварительным данным, группа разминирования из воинской части №21720 прибудет на место находки для оценки обстановки и последующего уничтожения мин не ранее понедельника 22 мая.

Добавим, что опасные находки обнаруживаются в Приамурье с завидной популярностью. Напомним, что специалисты той же военной части на днях уничтожили обнаруженные в регионе 11 авиабомб времен ВОВ.