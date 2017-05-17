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Весь мир
Ситуация в администрации Трампа напомнила Маккейну «Уотергейтский скандал» — СМИ

Ситуация в администрации Трампа напомнила Маккейну «Уотергейтский скандал» — СМИ

6:39  17 Мая 2017
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Ситуация в администрации Трампа напомнила Маккейну «Уотергейтский скандал» — СМИ

Вашингтон, 17 мая. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, являющийся председателем комитета Сената Конгресса США по делам Вооруженных сил, заявил, что ситуация в администрации президента США Дональда Трампа сравнима с «Уотергейтским скандалом».

Сообщается, что в ходе выступления в Международном республиканском институте, Маккейн отметил, что скандалы, связанные с Трампом, достигли масштабов Уотергейтского дела.

«Мы видели это кино прежде. Оно достигло масштабов Уотергейта, — сказал республиканец.Ситуация в администрации Трампа напомнила Маккейну «Уотергейтский скандал» — СМИ

Ранее Газета.ру сообщала, что председатель комитета конгресса США по делам вооруженных сил Джон Маккейн заявил, что «очевидно, что WikiLeaks была связана с Россией».

Ирина Новикова
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