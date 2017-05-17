Глава ЛНР предостерег россиян от цветных революций и майданов

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Луганск (ЛНР), 17 мая. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий предостерег жителей России от цветных революций и майданов.

Как передает «Газета.ru», лидер ЛНР призвал россиян не подаваться на провокации различных политических сил, и «не допустить того, что произошло на Украине более трех лет назад».

«Это все завуалированные попытки Запада дестабилизировать ситуацию внутри страны. Разрушить то, что создавалось поколениями предков, давняя мечта противников русского мира», — подчеркнул Плотницкий.

По мнению главы Луганской народной республики, россияне не должны участвовать в завуалированных «акциях протеста», стачках, «майданах». «Все это преследует одну цель – подрыв государственности», — резюмировал лидер ЛНР.

Напомним, что Плотницкий не исключил возвращения республики в состав Украины. Для этого в Киеве должна поменяться власть, которая откажется от неонацистких идей и будет настроена пророссийски.