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Новороссия
Глава ЛНР предостерег россиян от цветных революций и майданов

Глава ЛНР предостерег россиян от цветных революций и майданов

6:26  17 Мая 2017
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Глава ЛНР предостерег россиян от цветных революций и майданов

Луганск (ЛНР), 17 мая. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий предостерег жителей России от цветных революций  и майданов.

Как передает «Газета.ru», лидер ЛНР призвал россиян не подаваться на провокации различных политических сил, и «не допустить того, что произошло на Украине более трех лет назад».

«Это все завуалированные попытки Запада дестабилизировать ситуацию внутри страны. Разрушить то, что создавалось поколениями предков, давняя мечта противников русского мира», — подчеркнул Плотницкий.

По мнению главы Луганской народной республики, россияне не должны участвовать в завуалированных «акциях протеста», стачках, «майданах». «Все это преследует одну цель – подрыв государственности», — резюмировал лидер ЛНР.

Напомним, что Плотницкий не исключил возвращения республики в состав Украины. Для этого в Киеве должна поменяться власть, которая откажется от неонацистких идей и будет настроена пророссийски.

#донбасс
Алексей Громов
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